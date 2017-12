19-årig i spidsen for ny café

AARS: Torsdag middag kunne en ny café i Aars slå dørene op. Café 89 er navnet, og i løbet af eftermiddagen var der åbent hus for hele byen på Himmerlandsgade 89, hvor den kun 19-årige bestyrer Erol Dogru diskede op med hjemmelavet kage og kaffe i nybyggede lokaler.

Sammen med sine forældre og to brødre står han bag den nye café, der med sine 310 kvadratmeter har plads til 80 siddende gæster.

Hidtil har Erol Dogru arbejdet i sin brors pizzeria La Bella i Aars, og her oplevede brødrene efterspørgsel på en "rigtig café" i byen.

- Vi har gået og barslet med idéen om en café i Aars det sidste års tid. Aars er en hyggelig by, men mange har manglet et sted, hvor de kan sidde og snakke over en rigtig kop kaffe - blandt andet sommerens turister. Så da lokalerne her blev ledige, slog vi til. Her lå en tøjforretning før, så vi er startet helt fra bunden og lavet både køkken og toiletter, fortæller Erol Dogru, der ligesom resten af familien er bosat i Aalborg.

Familien kommer oprindeligt fra Tyrkiet, men har boet en årrække i Sverige, inden de kom til Danmark for seks år siden.

