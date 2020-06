20.000 mundbind doneret til nordjysk efterskole

RANUM:- Vi er en mangfoldig og international efterskole, hvor vi gør meget ud af at vise gensidig respekt over for hinandens kulturer. Derfor vil vi også gerne tilbyde eleverne, at de kan bruge maske, hvis de føler et behov for det.

Sådan siger forstander Olav Storm, Ranum Efterskole College, og han sætter på den baggrund også stor pris på, at skolen i Ranum netop har fået doneret 20.000 mundbind via det Kina-baserede firma, Envision Energy.

- Donationen gør en stor forskel for skolens 450 elever. Den betyder bl. a., at vi som normalt kan afholde sommerskole for internationale unge, ligesom det nye hold elever til august kan rejse ud i verden med større sikkerhed, fremhæver han.

Eleverne i Ranum kommer traditionelt fra mange forskellige kulturer, og i mange af hjemlandene er det et krav, at man bærer mundbind.

Imidlertid har det vist sig at være et problem at skaffe tilstrækkeligt med masker til de 450 unge og 100 ansatte på skolen.

Derfor tog skolens kinesiske lærer, Ning Xu, kontakt til det internationale kinesisk ejede firma Envision Energy i Silkeborg, og hos Envision Energy er adm. direktør Weizhi Dong kun glad for at kunne hjælpe.

- Vi kan forstå, at efterskolen har mange relationer til bl.a. skoler i Kina og Asien, og at de elever, som kommer herfra, vil blive udfordret, hvis det ikke er muligt for skolen at tilbyde dem at bære maske, noterer Weizhi Dong.

Ranum Efterskole College’s international sommerskole samler typisk 130 unge i alderen 14-17 år fra Danmark og over 20 andre lande.

- De unge drømmer om en fantastisk sommerferie med engelskundervisning, sejlads, musik, ridning, dans og boldspil og fællesskab, og det er et meget stort ansvar at byde så mange unge velkommen på vores to eller fire ugers program.

- I den forbindelse er det en stor hjælp, at vi nu kan forsikre forældrene om, at vi kan sikre, at eleverne kan bære maske, når det er vanskeligt at holde tilstrækkelig afstand, fremhæver forstander Olav Storm.

Han håber derfor også, at kunne gennemføre årets sommerskole omtrent som normalt, selvom de mange rejserestriktioner og lukkede grænser fortsat udgør en stor udfordring.