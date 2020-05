20-årig dømt for seksuelt overgreb på seks-årig dreng

VESTHIMMERLAND:En 20-årig mand er blevet idømt otte måneders fængsel for at have krænket en blot seks-årig dreng seksuelt i april sidste år.

Det oplyser anklager Mette Bendix.

Den dømte og den mindreårig dreng er i familie, og det seksuelle overgreb skete, da de var alene på ved et idrætsanlæg 8. april.

Efter overgrebet fortalte den seks-årige dreng sin mor, hvad der var sket, og derefter startede sagen.

I Retten i Aalborg nægtede den 20-årige sig dog skyldig og hævdede, at det aldrig var sket.

I forbindelse med sagen fandt politiet også børnepornografisk materiale på den 20-åriges telefon.

Det blev han også dømt for, og netop fundet af børneporno på telefonen, sammen med den seks-åriges egen forklaring, var det, retten lagde vægt på i dommen, fortæller Mette Bendix.

Den 20-årige ankede dommen på stedet.