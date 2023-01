22-årige Elisabeth skal kokkerere sig til guld ved VM

I 2019 vandt Elisabeth Madsen det nordjyske mesterskab for kokke- og tjenerelever. Året efter var det DM i Skills. Og i 2022 stod hun øverst på podiet, da det uofficielle europamesterskab for kokke løb af stablen i Budapest. Nu gælder det så VM i Lyon.

Høje forventninger

Elisabeth Madsen er med som kokkeassistent for Brian Mark Hansen, der repræsenterer Danmark ved den mest prestigefyldte konkurrence indenfor kokkefaget, Bocuse d’Or.

I marts sidste år vandt duoen guld ved den europæiske udgave af konkurrencen. Derfor er ambitionerne også skyhøje, når det gælder den internationale del, som finder sted i Frankrig på søndag og mandag.

- Selvfølgelig sigter vi efter en podieplads, men det er vores forventninger nok også lidt til, lyder det fra den 22-årige kok, der har arbejdet som dessertkok i tre år, blandt andet på Svinkløv Badehotel.

Selvom hun indrømmer, at hun bedst kan lide det søde køkken, elsker hun stadig at lave salte retter. Og der bliver også behov for begge dele til Bocuse d’Or.

Her skal holdene nemlig fremtrylle en tre-retters menu bestående af både forret, hovedret og dessert i løbet af knap fem timer.

Et års hårdt arbejde

Når den sidste tallerken er anrettet og afleveret til dommerne mandag 23. januar, er det samtidig kulminationen på præcis ét års Bocuse d’Or-eventyr for det unge kokketalent. Et år, der har været fyldt med mange timers hårdt arbejde. Især i de sidste fire måneder har Elisabeths fokus udelukkende været på det forestående verdensmesterskab.

- Man tænker jo på det hele tiden. Man vender og drejer hele tiden, hvad vi skal lave, hvad vi ikke skal lave og opskrifter, fortæller hun.

Sammen med Brian Mark Hansen har Elisabeth brugt adskillige timer i køkkenet på at finpudse menuen, som hun af konkurrencemæssige hensyn ikke kan løfte sløret for, hvad består af.

Både smag og anretning af tallerkenen skal sidde lige i skabet, så hver eneste lille detalje er velovervejet.

- Man forfiner det hele tiden. Trækker lidt op og ned i salt. Der er meget finjustering, fortæller hun og tilføjer:

- Specielt i den her konkurrence er det visuelle stort set lige så vigtigt som smagen. Så det er bare sindssygt vigtigt, at det også er visuelt lækkert.

Om Elisabeth Madsen og Brian Mark Hansen (th) også skal en tur på podiet i Lyon, må tiden vise. I Budapest var glæden i hvert fald ikke til at tage fejl af. Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scanpix

Fremtidsudsigter

Når Elisabeth vender hjem fra Lyon, er planen i første omgang, at se noget mere til familien og pleje de relationer, som er blevet tilsidesat mens forberedelserne til konkurrencen har stået på.

Hvad fremtiden ellers kommer til at byde på for den unge himmerlænding, er endnu uklart. Mulighederne er mange, og kun at det skal være noget inden for kokkefaget er sikkert.

- Jeg har nogle kort på hånden, men jeg har med vilje holdt det åbent, for lige at mærke efter, hvad det er, der skal ske, og hvad jeg lige har lyst til, siger Elisabeth, der blev udlært kok i 2020.