22 bartendere står klar: Allan genopliver byens gamle værtshuse

AARS:Kan du huske de glade 90'ere?

Mange kan tilsyneladende, for interessen for at være med til at skrue tiden 30 år tilbage og deltage i en kæmpefest a la 90'erne i Aars er overvældende.

Festen afholdes til november i Idrætscenter Østermarken i den vesthimmerlandske hovedstad.

Temaet bliver Jydepotten og Johannes V - to legendariske, men nu lukkede værtshuse, der stort set lå lige over for hinanden midt i byen.

Initiativ

Det er 44-årige Allan Mølgaard fra Aars, der er initiativtager til kæmpefesten i Idrætscenter Østermarken, der lørdag 11. november bliver omdannet til en kopi af de to værtshuse.

Han har samlet tidligere barpersonale fra Johannes V. og nogle af de DJs, der spillede dengang.

Ja, selv dørmændene fra de gamle Jydepotten-dage er støvet af og har lovet at dukke op til festen.

Og så er der indkøbt cowboyskjorter al la dem personalet på Johannes V brugte. Det kommer de også til ved festen i idrætscentret.

Det er 44-årige Allan Mølgaard fra Aars, der er initiativtager til kæmpefesten i Idrætscenter Østermarken. Foto: Henrik Bo

- Indtil videre har vi fået fat i 22 af de gamle bartendere, der alle har sagt ja til igen at tage en tjans bag baren denne aften, fortæller Allan Mølgaard, som selv - fra han var ganske lille - har holdt til i lokalerne i midtbyen, hvor Johannes V. senere fik til huse. Hans far havde nemlig købmandsbutik på stedet indtil 1988, hvor det blev omdannet til værthus.

Så Allan Mølgaard er kommet i både købmandsbutikken og senere på værtshusene.

I ungdomsårene havde han mange gode stunder på Johannes V samt på Jydepotten.

Foto: Henrik Bo

- Det var nok lidt sådan, at Johannes V var in-stedet i Aars, mens Jydepotten mere var det brune værtshus.

- Faktisk blev Jydepotten - som jeg har hørt det - etableret ved siden af Aars Hotel, fordi man ikke ville have fulderikkerne inde på hotellet, griner Allan Mølgaard, der også har fundet noget af det gamle inventar fra værtshusene.

I en lade

- I en lade er den gamle DJ-pult fra Jydepotten dukket op, ligesom vi har fundet en gammel tønde, der stod i lokalet, hvor mange af gæsterne har skrevet deres navne på.

- Det hele vil blive stillet op i Idrætscenter Østermarken til festen, hvor det også er tanken at lave en udstilling i forhallen, der kommer til at fortælle om begge værtshuse.

- Jeg tror anekdoterne vil få frit spil denne aften, hvor et gammelt band fra dengang bestående af Jan Larsen og Olav Gudnason også bliver gendannet for en enkelt aften.

- De har kun spillet en enkelt gang de sidste 20 år, og de har faktisk været lidt svære at finde frem til, men det lykkedes til sidst.

Foto: Henrik Bo

- Hvem husker ikke de torsdage, hvor de fyldte Johannes V til bristepunktet og diskede op med klassikere som ”Der Kommer En Båd Med Bananer” og ”Kys Min Kat”, husker Allan Mølgaard, der også har entreret med "spillemanden" Morten ”Flütes” Jørgensen.

- Ham kommer man altså heller ikke uden om, når man tænker på Johannes V i 90'erne. Han har heldigvis også sagt ja til at kigge forbi.

Gæste-DJs

- Vi har også fået fat i gæste-DJs Henrik Simonsen og Peter Lund Hyldager, som rigtig mange i Aars kender fra dengang, så der bliver altså gang i den, siger Allan Mølgaard, der kan fortælle, at man får trykt det gamle menukort op, ligesom der bliver mulighed for at købe både øl og røde kander.

Og selvfølgelig popcorn ...

Legendarisk

- Jeg vil godt påstå, at det her bliver legendarisk, og vi laver det kun denne ene gang, så skynd dig at få købt billet - der er begrænset antal, lyder opfordringen fra Allan Mølgaard, som også er PR- og eventmand i Idrætscenter Østermarken.

Siden han på Facebook offentliggjorde, at der i november bliver 90'er-fest, er det strømmet ind med positive tilkendegivelser.

- Vi har fået rigtig mange positive kommentarer, og opslaget er delt igen og igen.

- Lige efter vi havde offentliggjort opslaget blev der på ingen tid solgt næsten 140 af de 800 billetter, fortæller Allan Mølgaard, der glæder sig til det han selv kalder den vildeste og sjoveste gensynsfest med personalet og musikken fra dengang...

Foto: Henrik Bo

Jydepotten lukkede som diskotek/værtshus 31. december 2000 og blev derefter omdannet til storkøkken. Siden er bygningen fjernet.

Johannes V blev senere til værtshuset Rock Mamma, Willys Garage og rummer i dag diskotek Crazy Daisy.