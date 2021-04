23-årig begik to røverier på 15 minutter: Jeg havde narkogæld

VESTHIMMERLAND:En 23-årig mand blev torsdag ved retten i Aalborg idømt halvandet års fængsel for to røverier mod DagliBrugsen i henholdsvis Hornum og Overlade.

Røverierne foregik om eftermiddagen 26. februar. Først kl. 14.30 i Hornum, hvor det dog ikke lykkedes at få penge, og kun et kvarters tid efter gik den unge mand ind i DagliBrugsen i Overlade, hvor han tvang ekspedienten til at udlevere knap 10.000 kr.

Den 23-årige blev dog anholdt kort efter og har siddet varetægtsfængslet lige siden. Det skal han fortsat, indtil strafafsoning i et fængsel.

Røveriforsøget og røveriet 26. februar skete kun en uges tid efter, at den 23-årige var blevet løsladt efter at have afsonet en anden dom for blandt andet røveri.

I Retten i Aalborg torsdag sagde den 23-årige, at han havde fået narkogæld i fængslet - derfor begik han igen røveri.

Han erkendte røveriet og røveriforsøget, men mente, at straffen på halvandet års fængsel var for hård. Derfor ankede han straks dommen til landsretten i håb om en mildere straf, oplyser anklager Torben Kauffmann fra Nordjyllands Politi.