23-årig begik to røverier på 15 minutter: Jeg havde narkogæld

VESTHIMMERLAND:En 23-årig mand blev torsdag ved Retten i Aalborg idømt halvandet års fængsel for røveri og røveriforsøg mod to Daglibrugser i Himmerland.

Det hele foregik om eftermiddagen 26. februar. Først kl. 14.30 i Dagli'Brugsen i Hornum, hvor den 23-årige viste en attrap-pistol frem i håb om at true sig til penge.

Det lykkedes ikke, og kun omkring et kvarter senere gik den unge mand ind i Dagli'Brugsen i Overlade, hvor han truede ekspedienten til at udlevere knap 10.000 kr.

Den 23-årige blev dog anholdt en halv times tid senere. Det skete i Nærheden af Overlade, hvor politiet stoppede den 23-årige i bil og fandt både pengene fra røveriet og attrap-pistolen, en såkaldt hardball-pistol, der kan skyde med små plastikbolde.

Dagen efter, 27. februar, blev den 23-årige varetægtsfængslet, og det har han været lige siden. Han skal fortsat sidde fængslet indtil strafafsoning i et fængsel.

Røveriforsøget og røveriet 26. februar skete kun en uges tid efter, at den 23-årige var blevet løsladt fra afsoning af en anden røveri-dom.

I Retten i Aalborg torsdag sagde den 23-årige, at han havde fået narkogæld i fængslet - derfor begik han igen røveri for at skaffe penge.

Han erkendte røveriet og røveriforsøget, men mente, at straffen på halvandet års fængsel er for hård.

Derfor ankede han straks dommen til landsretten i håb om en mildere straf, oplyser anklager Torben Kauffmann fra Nordjyllands Politi.