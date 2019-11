24-årig satte ild på to steder på landejendom: Fængslet fire uger

AALBORG/GATTEN:En 24-årig mand fra Litauen er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger for på to steder at have sat ild til en landejendom på Bjørnstrupvej lidt nord for Gatten i Vesthimmerland.

Det oplyser anklager Sofie Jepsen, Nordjyllands Politi.

I forbindelse med branden, der hærgede landejendommen ved Gatten tirsdag eftermiddag, så vidner en mand forsvinde fra stedet, da brandfolkene fra Nordjyllands Beredskab nåede frem, og en patrulje fra Nordjyllands Politi valgte at følge efter manden, da han opførte sig noget mistænkeligt.

Manden låste sig inde på et toilet på Hornum Skole, hvor politiet kunne anholde ham.

I grundlovsforhøret var den 24-årige mand sigtet efter straffelovens paragraf 180, der taler om, at "sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare", så kan vedkommende straffes op til livstid.

Han var subsidiært sigtet efter paragraf 181, der er noget mildere:

Her hedder lovteksten: "Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år".

Den 24-årige mand kunne ikke erkende, at han havde været bevidst om, at han med ildspåsættelsen udsatte andre for fare, men han erkendte ildspåsættelsen efter paragraf 181, oplyser anklageren.

Hun fortæller, at den sigtede ikke kunne give nogen sammenhængende fornuftig forklaring på, hvorfor han havde sat ild på landejendommen ved Gatten - en brand der ødelagde en lade og også forårsagede en del skader på beboelsen.

Den 24-årige kærede ikke fængslingen.