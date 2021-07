25-årig amok - nu er han bag lås og slå

AALESTRUP:I et grundlovsforhør lørdag formiddag ved Retten i Aalborg er en 25-årig mand med en kriminel fortid blevet varetægtsfængslet frem til 5. august - sigtet for trusler og hærværk i et botilbud i Aalestrup.

Det oplyser Mette Bendix fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 25-årige mand blev anholdt fredag eftermiddag i kølvandet på mange timers konfliktoptrapning, der startede allerede torsdag aften. Undervejs mistede den 25-årige besindelsen og smadrede flere ruder i bygningen, ligesom politiet sigter ham for at have truet en af botilbuddets medarbejdere.

Fordi det ikke er første gang, den 25-årige er i konflikt med loven, valgte Retten i Aalborg at følge anklagerens anbefaling og fængsle manden. Ifølge Mette Bendix erkendte den sigtede hærværket, men han nægtede at have truet medarbejderen.

Den 25-årige tog samtidig forbehold i forhold til at kære kendelsen om varetægtsfængslingen.