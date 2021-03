25-årig i kritisk tilstand efter soloulykke

AARS:En 25-årig mand er i kritisk tilstand, efter at han kort efter kl. 17 forulykkede på Havbrovej mellem Hornum og Havdrup nogle få kilometer vest for Aars i Vesthimmerland.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Den unge mand, der er fra lokalområdet, var alene i sin bil, da han af uforklarlige årsager mistede herredømmet over sin bil, der kørte tværs gennem en hæk ved en ejendom og rullede rundt et par gange. Den 25-årige blev slynget ud af bilen.

- Det ser ikke godt ud, og han er kørt på hospitalet med ambulance, oplyser vagtchefen.

En bilinspektør er nu kaldt til ulykkesstedet for at forsøge at finde en årsag til soloulykken.