26-årig fængslet: Politiet fandt haglgevær hos ham

AARS: En 26-årig mand fra Aars-området blev mandag varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aalborg.

Han er sigtet for overtrædelse af våbenloven samt loven om euforiserende stoffer.

- Retsmødet blev afholdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning af sagen. Men jeg kan sige så meget, at det drejer sig om fund af et haglgevær på en adresse og et mindre fund af euforiserende stoffer, fortæller anklager Mikkel Holdensgaard, Nordjyllands Politi.

Manden kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling.