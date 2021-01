27-årig igen bag tremmer: Begik indbrud mens han var prøveløsladt

GEDSTED:En 27-årig mand er igen bag tremmer, efter han i november blev prøveløsladt fra en tidligere dom for indbrud. Denne gang er han også sigtet for indbrud.

Manden blev onsdag fremstillet i et grundlovsforhør, efter et indbrud i børnehaven i Gedsted fredags. Her er den 27-årige sigtet for - sammen med to andre - at have brudt ind og stjålet en boremaskine.

De tre indbrudstyve blev dog overrasket af vidner, og det fik den 27-årige til at stikke af fra stedet. Men under flugten truede han vidnerne med en peberspray, og derfor er han også sigtet for trusler, oplyser anklager Malene Andersen.

De to medgerningsmænd blev anholdt på stedet, og er efterfølgende blevet løsladt, men den 27-årige blev altså først anholdt tirsdag.

Under grundlovsforhøret erkendte han sig skyldig, oplyser Malene Andersen.

Han blev varetægtsfængslet i fire uger.