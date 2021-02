27-årig mand død i soloulykke

Opdateret kl 13.22 med seneste nyt fra politiet

AGGERSUND:En 27-årig mand mistede torsdag formiddag livet i en soloulykke på Krøldrupvej ved Aggersund i Vesthimmerland.

Manden blev erklæret død på stedet af en læge, oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

Politiet fik meldingen om ulykken klokken 10.22, og ulykken er formentlig sket kort forinden.

Der var ingen vidner til ulykken, og derfor kender politiet ikke de nærmere omstændigheder.

En bilinspektør har været på stedet for at lave undersøgelser, der kan kaste lys over, hvad årsagen til ulykken er.

Mandens pårørende er underrettede.