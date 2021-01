30-årig hamrede en knytnæve i ansigtet på tilfældig mand

RANUM:En 30-årig mand er ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i fire uger for hærværk og vold, ligesom han er sigtet for vold og trusler mod politibetjente.

Det oplyser anklager Stine Eriksen, Nordjyllands Politi.

Manden, der er fra lokalområdet, var torsdag aften i gang med at sparke til postkasser og døre udfor en ejendom på Nørregade i Ranum.

To mænd, der kom gående ad fortovet på samme side, som hærværket foregik, trak over på det modsatte fortov for at undgå hærværksmanden.

- Det så hærværksmanden, og så løb han over mod dem, konfronterede dem og spurgte, hvorfor de løb væk fra ham. De to forsikrede ham om, at de ikke ville ham noget og i øvrigt var på vej væk. Men pludselig trak hærværksmanden højrehånden og slog en af de to mænd direkte i ansigtet med et knytnæveslag - helt umotiveret, forklarer vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

Det lykkedes de to mænd at undslippe den rasende mand, politiet blev tilkaldt, og manden blev anholdt.

- Da han så var blevet anholdt, truede han og spyttede efter den ene af vore betjente, fortæller vagtchefen.

Så foruden en sigtelse for vold, sigtes han også for spytklatten mod politiet.

Stine Eriksen fortæller, at manden var i besiddelse af en mindre mængde hash, og så var han i øvrigt prøveløsladt - hans seneste dom er fra oktober. Alt i alt fandt retten grundlag for at fængsle den 30-årige, og det accepterede han i grundlovsforhøret, hvor han erkendte alle forhold.

Han havde ikke som sådan et motiv til hverken at begå hærværk eller vold. Men han fortalte i retten, at han var påvirket af alkohol og fik et "blackout", da han kom ud i kulden, fortæller Stine Eriksen.