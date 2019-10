33-årig mand anholdt efter fund af oversavet jagtgevær og stjålne computere

HIMMERLAND:En 33-årig mand uden fast bopæl blev anholdt mandag, efter at politiet havde ransaget en ejendom på Kjellerupvej ved Mariager og fundet et oversavet jagtgevær.

Ved yderligere ransagning fandt politiet en del bærbare computere og flere andre effekter, som menes at stamme fra indbrud.

Manden fremstilles tirsdag i grundlovsforhør i Retten i Aalborg, oplyser politikommissær Preben Møller, Nordjyllands Politi i Himmerland.

- Vi arbejder også på at sætte ham i forbindelse med et indbrud på en skole på Vestrupvej ved Aars. Her blev der stjålet 20 styk bærbare Thinkpad-computere tidligt søndag, oplyser Preben Møller.

Alarmen gik kl. 0.120 søndag på Vestrup Skole syd for Aars, hvor en rude var aflistet og taget ud for at skaffe adgang for tyven.

