350 børn i kamp for det grimme juletræ

AARS: 700 små hænder i en koordineret aktion i bestræbelserne på at forvandle landets grimmeste juletræ til landets smukkeste.

Det er noget af en kraftpræstation, der er lagt an til på fredag, når - mindst - 350 børn fra en lang række børnehaver i Aars indleder en kamp for at pynte juletræet på Kirketorvet i byen, der forleden blev udskreget til at været landets suverænt grimmeste.

Først gik folk amok på Facebook over det grimme træ. Siden havnede det i en lang række landsdækkende medier. Ja, faktisk kom det helt til Norge og Sverige, hvor det angiveligt blev vist i tv-programmer. Og gjort til grin.

Rygter vil endda vide, at en enkelt amerikansk tv-station også har haft et indslag om træet som handelsstandsforeningen i Aars havde tænkt sig at fjerne efter kritikken.

Men det ændrede sig, da handelsstandsforeningen pludselig fandt ud af, at det der måske bedst kunne betegnes som en tabersag gik hen og blev en vindersag.

Stemningen ændrede sig efter den hårde kritik - specielt efter den socialdemokratiske byrådskandidat Thomas Jensen havde lagt en video ud på Facebook, hvor han sammen med sine to hunde kører i Kvickly i Aars for at købe julepynt, som han hænger på træet.

Så væltede kærligheden pludselig ind over træet og folk valfartede mod det for at hænge julepynt på.

Handelsstandsforeningen besluttede sig for at beholde det - for sjældent havde man da set bedre PR.