36-årig brændte bil af med molotovcocktail

VESTHIMMERLAND:En 36-årig mand er blevet idømt et års fængsel for blandt andet at have smidt en molotovcocktail på en bil, så den udbrændte og for at have været i besiddelse af stjålet tøj for et kvart million kroner.

Det oplyser anklager Dorte Kvist Knudsen.

De store mængder stjålet tøj blev fundet i januar 2019 dels i en varebil og på en adresse, som den 36-årige dengang befandt sig på.

Han nægtede sig dog skyldig og forklarede i retten, at han godt kendte til tøjet, men at han ikke havde noget med det at gøre, fortæller Dorte Kvist Knudsen.

Den 36-årige nægtede sig også skyldig i brandstiftelse ved at have kastet en molotovcocktail på en bil i oktober 2020.

Rørbombe og oversavet jagtgevær

Det var dog langt fra de eneste forhold, manden var tiltalt for, da han tirsdag sad på anklagebænken ved Retten i Aalborg.

Tyverier, færdselsforseelser, besiddelse af hash og forsøg på at detonere en rørbombe var også på den 36-årige synderegister. Og så var han også tiltalt for have været i besiddelse af et oversavet jagtgevær.

Det blev han også dømt for, men kun efter våbenloven - og altså ikke straffelovens hårde bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse, som giver mindst to års fængsel.

Den 36-årige valgte at modtage dommen, der udover fængselsstraf også indeholdte en bøde på 56.000 kroner.