4-årig pige fundet sovende på SFO

FARSØ: En fireårig pige blev sent onsdag aften fundet sovende i en garderobe i SFO’en på Farsø Skole. Det var en af politiets sporhunde, der fandt frem til pigen, der havde været forsvundet siden onsdag klokken 17.

Hos Nordjyllands Politi modtog de anmeldelsen lidt i otte onsdag aften, og efter halvanden time havde de held til at finde hende.

- Vi havde sat det hele i værk og var klar til at sende en helikopter i luften for at lede efter hende, da vi fandt hende, oplyser fungerende politikommissær René Kortegaard-Jensen.

Det er uvist, hvordan pigen havde forvildet sig ind på SFO’en, men hun kender stedet, da hendes søster går der, og hun ofte benytter legpladsen i weekenderne.