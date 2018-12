44-årig dømt for overgreb på steddatter

VESTHIMMERLAND: En 44-årig mand er blevet idømt 60 dages fængsel for et seksuelt overgreb på sin steddatter.

Det oplyser anklager Søren Riis Andersen.

Overgrebet fandt sted en gang i perioden mellem august og december 2015. Steddatteren var på det tidspunkt 12 år.

Den 44-årige er dømt for at have udsat steddatteren for andet seksuelt forhold en samleje samt for blufærdighedskrænkelse.

I Retten i Aalborg nægtede han sig skyldig, og forklarede i stedet, at han blot havde givet steddatteren en massage, fortæller Søren Riis Andersen.

Men retten lagde altså vægt på pigens forklaring, da de afgjorde sagen.

Den 44-årige udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.