440 køretøjer standset: Spritbilister snuppet i kontrol

NORDJYLLAND: Påskesøndag var der såvel mad som alkohol på mange nordjyske borde, og når vi taler alkohol, skal der ikke køres motordrevne køretøjer bagefter.

Erfaringen er, at ikke alle forstår det budskab, og søndag gennemførte færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi kontrol af biler i Vesthimmerland Kommune.

Det fortæller vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

Kontrollen gav pote.

Hele 440 køretøjer blev standset i forbindelse med kontrollen.

- To personer blev sigtet for at have kørt i spirituspåvirket tilstand i bil, og to personer for at køre på knallert i spirituspåvirket tilstand, fortæller vagtchefen.

Herudover blev 22 sigtet for diverse forseelser - eksempelvis kørsel uden sikkerhedsseler.

Nordjyllands Politi havde 11 politifolk med i aktionen, som skete rundt omkring i Vesthimmerland Kommune.

Desuden deltog en læge, som på stederne forestod blodprøver af eventuelt spirituspåvirkede bilister.