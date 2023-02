50-årig påkørt bagfra - på hospitalet med nakkesmerter

NØRAGER:En 50-årig kvinde måtte en tur på hospitalet med nakkesmerter, efter at hun fredag eftermiddag kl. 13.52 blev påkørt bagfra en af 63-årig mand i en varevogn.

Uheldet skete på Løgstørvej nær Nørager i Rebild Kommune. Her holdt kvinden stille i sin bil for at foretage et venstresving ind på Sortebakkeskolen, da den 63-årige kom kørende bagfra og overså bilen foran sig.

- Der var kortvarigt lukket for trafikken, mens bilerne blev fjernet, forklarer vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.