70-erne kalder: 64-årig kirkesanger bag teater med popsange, flippere og rockere

VESTHIMMERLAND:Det var næsten som at være der selv.

Efter nervøst at have sat sig i sædet til premieren på sit første teaterstykke, er debuterende forfatter ikke længere i tvivl:

- Det har de gjort virkelig godt, hele holdet i Teaterforeningen Membranen. Mange af tilskuerne har sagt, at det var lige som de husker den tid, og sådan har jeg det også selv, siger Ejner Noe.

Nervøs til Susie sang

Han var også sat tilbage til den uge i 1970, hvor nogle danske unge nærmede sig revolutionære højder, da de demonstrerede voldsomt mod verdensbanken og de rige landes magt. Mens andre unge samledes i en grillbar og mest tænkte på hot dogs, knallerter, kærlighed og dansktop-sange.

- Jeg var kun nervøs til Smilende Susie sang stykkets første sang: ”Sig godmorgen”. Derfra vidste jeg bare, at det her blev godt, forklarer Ejner Noe.

Herefter fulgte godt 20 danske popsange fra den tid, mens flippere og rockere opførte en slags himmerlandsk West Side Story med hinanden.

Selvfølgelig med nogle af den tids udtryk, som er forsvundet i dag. Blandt andre ”kodylt”, ”høj karse”, og ”bred ymer”

Privatfoto

To års arbejde

Den 64-årige lærer og kirkesanger er stadig overvældet af den succes som stykket ”Hvis dit liv går i fisk” fik på Knaberscenen i Aalestrup.

To års arbejde med indbygget spænding om, hvorvidt det overhovedet var noget andre gad at se, er mildest talt forløst.

- Det har været meget intenst, så jeg er glad for at der nu er ro omkring det. Jeg skal også lige lære at sove igen om natten, fortæller den musik- og teaterglade aalestrupper.

Begyndt på kloster

Stykket, bød på fem udsolgte forestillinger af fem mulige. Glade mennesker, en masse gode kommentarer - og genoplivelsen af en tid, der virker fjern, men blev en del af ham.

Ejner Noe er overvældet af den gode modtagelse publikum har givet hans "Hvis dit liv går i fisk".

Stykkets første skitse kom til verden under et ophold på Ørslev Kloster ved Viborg, hvor Ejner Noe egentlig ville skrive barndomserindringer, men kom til at lave en musical. Noget tyder på at han skal tilbage igen:

- Teaterforeningens gave til mig var et ti dages ophold på Ørslev Kloster. Det kunne man godt se som en slags opfordring, smiler Ejner Noe.

På spørgsmålet om han vil skrive et nyt stykke teater eller noget andet, er svaret noget i retning af:

- Mmmjorrh, tjah...

Men selv gennem telefonen synes jeg at høre den karakteristiske lyd af en idé, der er ved at falde ud af et ærme.