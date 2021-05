75 nye ferieboliger på vej i Rønbjerg

Godt et år med corona som følgesvend har fået mange danskere til at se sig om efter et fristed, hvor familien kan slappe af.

Den udvikling har de også taget bestik af i ferieparkkæden Landal GreenParks, og derfor bygger kæden nu 75 nye ferieboliger i Rønbjerg.

Planerne om de nye ferieboliger vil i første omgang blive præsenteret ved to åbent hus-arrangementer 22. og 23. maj og 5. og 6. juni, og ambitionen er, at de første af de nye ferieboliger skal stå klar i maj 2022.

- Nedlukningen af landet og de massive rejserestriktioner i forbindelse med Covid-19 har fået mange til at købe og leje sommerhuse i Danmark, og hos Landal Green Parks oplever vi aktuelt en stigende efterspørgsel på bedre og mere rummelige ferieboliger. Det gælder både købere og feriegæster, der lejer, og den efterspørgsel vil vi selvfølgelig gerne imødekomme. Derfor bygger vi nu 75 splinternye feriehuse, der ligger naturskønt i Rønbjerg, siger Kent Lodberg, salg- og marketing manager hos Landal GreenParks i Danmark.

De 75 nye ferieboliger skal efter planen sælges til private boligejere og lejes ud til gæster af Landal GreenParks.

Landal GreenParks-kæden oplevede selv i 2020 en stigning i antal bookinger på 49,7 procent for sommerferien sammenlignet med 2019, og den tendens ventes blot at fortsætte i de kommende år.

I forvejen rummer Landal Rønbjerg 205 ferieboliger.

De 75 nye ferieboliger på Landal Rønbjerg kommer til at ligge omkranset af grønne områder og ikke langt fra vandet. Privatfoto

De 75 nye ferieboliger er arkitekttegnet af Bayarch og spænder over syv forskellige boligtyper - fra fire personers og helt op til 14-personers huse.

Boligerne inddeles i tre forskellige kategorier: ’Comfort’, ’Luksus’ og ’Luksus Wellness Plus’, og gældende for alle husene er, at der lægges vægt på, at de er komfortable og rummelige.

Derudover har de 17 boliger i ’Luksus Wellness Plus’-kategorien udendørsspa og -sauna.

Ferieboligerne bygges over to etaper. Første etape består af 38 boliger, hvoraf de 14 første vil stå klar i maj 2022, de næste 14 i august 2022 og de sidste huse i første etape vil stå færdige i oktober 2022. Hvis alle 75 boliger sælges, vil de sidste feriehuse i anden etape stå klar i november 2022.

Alle ferieboliger sælges til private ejere og lejes ud gennem Landal GreenParks.

Interesserede kan læse mere om projektsalget på hjemmesiden www.feriehuse-ronbjerg.dk/.

Tiimelding til åbent hus-arrangementet 22.-23. maj kan ske til Camilla West via mail-adressen cw@ehrenbergsoerensen.com