81-årig kvinde lænset for 21.000 kroner

FARSØ: En 81-årig kvinde fik lænset sit dankort for 21.000 kroner, efter det blev stjålet under en indkøbstur i Farsø Rådhuscenter i bymidten. Lørdag omkring klokken 17, bumpede en udenlandsk kvinde ind i den 81-årige, da hun var ved at sætte indkøbsvognen på plads. Det studsede hun ikke videre over, før hun senere konstaterede, at hendes dankort var blevet stjålet, det oplyser politikommissær Jørn Kresten Nielsen.

Ikke nok med det, så lader det til, at tyven også har afluret den 81-åriges kode, for efter tyveriet er kortet blevet tømt for 21.000 kroner.

En anden kvinde var mandag eftermiddag udsat for en lignende episode, da hun handlede i Rema 1000 på Søndergade i Aars godt 12 kilometer fra Farsø.

Hun har ikke bemærket nogen usædvanlige hændelser, men har i forbindelse med indkøbsturen fået stjålet sit kort, som der efterfølgende blev hævet 2500 kroner fra.

Har man bidt mærke i noget mistænkeligt i forbindelse med en indkøbstur i området, kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.