83-årig i livsfare: Stort træ væltede ned over ham

ERTEBØLLE:En 83-årig mand er i livsfare, efter et stort træ væltede ned over ham mandag middag.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Det var mandens hustru, der kl. 11.54 ringede 112. Hendes 83-årige mand havde været ved at fælde træer i et sommerhusområde på Kerneøksevej i Ertebølle, og i den forbindelse væltede træet ned over manden, der blev fastklemt, fortæller vagtchefen.

Manden er blevet bragt til Aalborg Universitetshospital, og hans tilstand beskrives som kritisk.