850 til Bierfest i Lanternen

LØGSTØR: Musikken var som tyvstjålet fra en afterski-bar i Tyrol, da 850 glade og feststemte mennesker i weekenden var samlet til den årlige Bierfest i Lanternen i Løgstør.

Festdeltagerne sad bænket ved 20 langborde i den festligt udsmykkede hal, og på scenen gjorde orkestret Top Seven, sit for at fyre op under tyrolerstemningen.

Allerede tidligt i forløbet var mange oppe at stå på stolene og synge med på de kendte sange.

Festen startede som sædvanligt kl. 13.30, så alle kunne nå hjem i seng i ordentlig tid og være friske til søndagens forskellige gøremål.

Overskuddet fra festen går til det lokale foreningsliv.

Til gengæld var det så også frivillige fra Løgstørs mange forskellige foreninger, der hjalp til med afviklingen af tyrolerfestlighederne.