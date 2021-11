96-årige Erna blev gift i faldskærmskjole: Nu laver barnebarnet en film om hende

STRANDBY:Erna Lund sidder solidt plantet i sofaen på gården i Strandby, som hun også boede på for cirka 72 år siden. I dag er hun 96 år og kan se tilbage på et begivenhedsrigt liv.

- Bedstemor, dit hus kunne lige så godt have været et museum, griner Erna Lunds barnebarn, Pernille Lund.

Én oplevelse, der især skiller sig ud, er fortællingen om Erna Lunds brudekjole, som var lavet af en silkefaldskærm.

Det var hendes mand, Jens Lund, der fandt den under Anden Verdenskrig. Han så en engelsk pilot springe ud med faldskærm fra et nedstyrtende fly og besluttede sig for at hjælpe.

Pernille Lund og holdet bag kortfilmen har været nødt til at genskabe faldskærmskjolen, da den ikke længere findes. Det eneste, de havde at gå ud fra, var et enkelt bryllupsbillede. Her sidder barnebarn og bedstemor sammen.

Historien bag faldskærmskjolen var så god, at barnebarnet, Pernille Lund, har filmatiseret fortællingen i kortfilmen "Natten Er Så Stille", som blev optaget i efteråret over to weekender.

- Det er en historie, der rummer den fineste kærlighedserklæring, jeg har hørt om, fortæller hun.

Til ære for bedsteforældrene