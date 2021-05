Åbner ny front mod naboens erhvervsliv

AARS:Endnu er der kun græs og og mark. Men for dem der har lidt fantasi rejser konturerne af et fremtidigt erhvervsområde sig allerede sydøst for Aars.

Det havde den lille flok, der først på ugen stod i den store rundkørsel, der forbinder Aars nye ringvej med Aggersundvej og den nye Roldvej.

Mere bestemt i den lille blindtarm på rundkørslen, der bare har hængt der i alle konstruktionens fire leveår. For meningen er, at vejen skal forlænges ind i engen, der strækker sig mod nordøst mod Gundestrupgaard og Gl. Roldvej.

1800 kvadratmeter solgt

- Der er allerede tre virksomheder, der har option på en grund her. Det er selvfølgelig afhængigt af, at kommunen laver lokalplan. Men det arbejde begynder snart, fortalte en af mændene, byrådsmedlem Henrik Dalgaard (K).

Han ejer det meste af de 5,8 hektar, der sigtes på til erhvervsmodning i første omgang. Heraf de 1,8 hektar - eller 1800 kvadratmeter - som tre virksomheder, som han ikke ønsker at sætte navn på, har lavet købsaftale til.

Området er med andre ord privat, og det har fået kommunen til at udsætte andre planer om at lave et kommunalt erhvervsområde i nærheden.

- Der er ingen grund til det, når der er private planer om det samme. Det her bliver et fint supplement til de øvrige erhvervsgrunde, vi har i Aars. Vi skal have noget på alle hylder, sagde en anden af dagens mænd, borgmester Per Bach Laursen (V).

En besked som den tredje mand, erhvervsrådets formand Lars Thomsen kun kunne nikke anerkendende til.

Grundejer Henrik Dalgaard glæder sig over, der kommer skub i planerne for erhvervsområdet på naboen Anders Hosbond Thomsen og hans jord. Borgmester Per Bach Laursen (V) (med ryggen til) er også glad for initiativet.

Udstillingshal på vej

Klods op ad to hovedveje og egnens største rundkørsel kan Aars Øst blive noget af et udstillingsvindue for de firmaer, der kommer til at bo her. En station med optankning til både elbiler og benzinforbrændere er en af de tre formodede beboere i fremtiden.

De øvrige ønsker Henrik Dalgaard for indeværende ikke at oplyse navnet på, men den ene vil lave en udstillingshal på 1200 kvadratmeter.

Det handler selvfølgelig mest om Aars erhvervsliv. Men tanken bliver helt klart at tage konkurrencen op med Himmerlands mest populære erhvervsområde; Støvring.

Jord til halv pris

- Henrik, du skal da have et skilt op med, at der kun er ti minutters kørsel til motorvejen herfra, gjorde Per Bach Laursen, grundejeren opmærksom på.

Netop nærheden til motorvejen er et af de centrale argumenter for at lægge et firmas adresse i Støvring. Og selv om der er nogle minutters flere kørsel fra Aars, har man et andet slagkraftigt argument i Aars.

- Prisen bliver omkring det halve af hvad jorden ville koste i Støvring. Så vi synes her er noget at komme efter, forklarer Henrik Dalgaard.

Det går dog samtidig erhvervsjorden til noget af den dyreste i Aars.

Snart kommer der liv i den døde "blindtarm" på Aars største rundkørsel, når et nyt marekant erhvervsområde dukker op her.

Render i jorden

Går alt efter hans håb og forventninger kan nyt erhvervsbyggeri rejse sig næste sommer. Det kræver at der ikke er nogle overraskelser i jorden.

Det bliver næppe geologien, der stiller hindringer i vejen. Heller ikke jordbunden, selv om den nærmest rundkørslen er lidt moseagtig. Men det system af render, der allerede har trukket dybe spor i den fugtige jord, vidner om at der også er andre interesser på spil.

Ganske vist fandt arkæologerne ikke noget i deres render. Men det billede kan ændre sig, når skovlene prikker hul på engen længere oppe mod Rævemosen.

Mange fund

Her var jorden også højere i vikingetiden og før det, og området mellem Borremosen og Rævemosen har andre steder vist sig rig på rester fra især vikingetid, jernalder og bronzealder.

Mest kendt er Gundestrupkarret, men også Borremosefæstningen, flere bebyggelser og moselig hører med til fundene. Så det er ikke et sted, man lige skøjter hen over som arkæolog.

Da området er privat, er det lodsejerne Henrik Dalgaard og Anders Hosbond Thomsen, der står for byggemodningen. Kommunen laver dog den vej, der skal føre ind i området,

Første spadestik ventes at kunne blive til næste marts.