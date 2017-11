Åhh Abe-festival gentages i 2018

LØGSTØR: Børn og barnlige sjæle i det vesthimmerlandske kan godt begynde at glæde sig: Åhh Abe-festivalen afholdes også i 2018!

Organisationen "Børnehøjde Vesthimmerland" oplyser i en pressemeddelelse, at Åhh Abefestivalen også bliver en realitet i det kommende år. Nærmere bestemt lørdag 11. august.

Ved samme lejlighed byder initiativtagerne velkommen til en ny festival-arrangør, Chris Hendriksen Severinsen, som indtræder i bestyrelsen sammen med Theresa Berg Andersen og Mette Kjær.

Konceptet for festivalen er uændret fra de tidligere succesfulde år, nemlig at det skal være for alle: Alle skal have mulighed for at være med - og netop derfor skal det være gratis at deltage.

Sidste år var der besøgsrekord, og i Børnehøjde Vesthimmerland føler de sig sikre på, at de kan følge op på succesen med artister på scenen, logistik og i det hele taget et børnevenligt program.

Underholdningen vil rette sig mod alle børn, fra de mindste til de ældste, men i første omgang handler det om at få samlet det antal sponsorer, der er nødvendige for, at arrangementet kan realiseres.

- Heldigvis har de tidligere år vist en fantastisk velvilje til at bakke om op arrangementet, og vi er sikre på, at det også kommer til at gøre sig gældende i 2018, lyder det fra arrangørerne.

Festivalen har desuden indgået en aftale med folkene bag Løgstør Open Air - for at opnå stordriftsfordele og øget viden om at afholde så stort et arrangement.

Det betyder, at festivalen i år afvikles ved Christiansmindeskoven i stedet for på havnen.