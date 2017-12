Årets virksomhed og årets mentor fundet

VESTHIMMERLAND: På Vesthimmerlands Kommune årskonference for mentorer på Løgstør Park Hotel fandt man traditionen tro frem til både årets virksomhed og årets mentor i kommunen. Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed med over 100 deltagende mentorer fra virksomheder og institutioner i hele kommunen. Det var 9. gang konferencen blev afholdt.

De nominerede til årets virksomhed var: Plejecenter Bøgely, Danpels og Farsø skole. Vinderen blev Danpels.

Begrundelsen for at tildele Danpels (og Volbæk Minkfarm) prisen er, at virksomheden har igennem de sidste par år været et innovativt virksomhedscenter. Franz Struntze og hans kone Lotte Riisgaard har formået at gøre praktikstederne til et rigtig godt sted at være.

Begge steder udmærker sig ved, at der er "højt til loftet" og i særdeleshed ved at manglende dansk-færdigheder ikke er nogen hindring for en praktik.

Mange af kommunens østeuropæere har været i praktik - løntilskud og efterfølgende kommet i ordinært arbejde. Virksomheden har også formået at hjælpe nogle af kommunens flygtninge og asylansøgere videre i livet, hvilket har gjort, at borgerne selv er begyndt at opsøge virksomheden for at finde en praktikplads eller et job.

Det er en gruppe på 16 virksomhedskonsulenter, der indstiller prismodtagerne, mens det er en jury, som sidder og udpeger vinderne, og i indstillingen lyder det, at det er en stor fornøjelse at komme på Danpels og Volbæk Minkfarm for at igangsætte en ny praktik, men i særdeleshed også for at lave praktikopfølgninger med borgerne der er i praktik.

Både jobcentret og virksomhedskonsulenterne nyder stor glæde af samarbejdet med virksomheden, da det daglige engagement er til stor fornøjelse for alle de involverede parter.

De nominerede til årets mentor var: Plejehjemsassistent Henny Møller, Plejecenter Bøgely, Løgstør, souschef Mona Murmann, Rengøringsenheden, og serviceleder Heines Kristensen, Farsø Skole

Vinderen blev Plejehjemsassistent Henny Møller, Plejecenter Bøgely.

Henny er som person, meget engageret i den enkelte borger.

Hun er god til at fange den enkeltes dagsform og er rigtig god til at sætte sig i andres sted. Hun har altid tid til at lytte og er generelt en overordentlig god støtte for vores borgere og har igennem det seneste år spillet en uvurderlig rolle i flere af vores borgeres tilværelse og fremtid. Henny udmærker sig især ved, at hun er god til at modtage vores borgere, når de har det aller sværest og opgaven er tung. Hun håndterer altid dette som et stort menneske og evner hver gang at skabe en tillid, der fordrer at borgeren kan og bliver udviklet, lyder det i indstillingen.

Henny arbejder altid tålmodigt og professionelt med disse borgere og viser sig gang på gang som en solid mentor i hverdagen for dem hun har "under sine vinger". Henny er mentor 24/7 og mentor af hjertet. Hun er der altid for sine borgere, - også i situationer hvor det kræves uden for normal arbejdstid, hedder det i indstillingen, hvor det bliver understreget, at som menneske er Henny Møller rolig, rummelig og tillidsfuld. Hun forstår at synliggøre de krav hun kan se, at hver enkelt borger kan honorere. Hun er god til at fokusere på den enkeltes positive udvikling. Hun formår også at udfordre den enkelte, stå fast og være alvorlig med "glimt i øjet".