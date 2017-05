Aars HK’er klar til at dømme på liga-niveau

Lars Hansen forventer at kunne drage stor nytte af ?sine 350 divisionskampe for Aars HK, når han fra den kommende sæson avancerer til en status som ligadommer. Privatfoto

AARS: Rent håndboldmæssigt har Vesthimmerland - i hvert fald midlertidigt - valgt at stille elite-ambitionerne en smule i bero.

Til gengæld holder en af egnens tidligere håndboldstjerner nu sit indtog i eliterækkerne "forklædt" som dommer.

Lars Hansen, mangeårig divisionsspiller i Aars HK, avancerer med virkning fra den kommende sæson til en status som håndbolddommer på liganiveau.

Dermed når han den foreløbige kulmination på en dommerkarriere, som han indledte med at tage dommerkort i 2008.

Som aktiv har 41-årige Lars Hansen 350 divisionskampe på cv’et. Han er også bestyrelsesmedlem i Aars HK og har igennem årene trænet flere ungdomshold fra U10- og op til U18-drenge.

- Jeg er sikker på, at mine mange år som spiller, de mange divisionskampe og alle de kampe, jeg har fulgt fra sidelinjen, har givet mig en ballast, som jeg kan bruge i dommergerningen.

- Jeg har prøvet at trække det bedste fra spillersiden og trænervejen med ind i dommerverdenen og tror fuldt og fast på, at det giver mig en fordel, lyder det fra den nyudklækkede ligadommer.

I forvejen har Thomas Kalisz Nielsen fra Jydsk Håndbold Forbunds kreds 2 allerede et par år på bagen som ligadommer, og i kredsen vækker det stor glæde, at man nu råder over to dommere på liga-niveau.

- På vegne af hele dommerudvalget i kreds 2 vil jeg ønske Lars et stort tillykke med oprykningen og held og lykke. Ved siden af dommergerningen bidrager Lars med stort engagement i kredsens dommerudvalg og har både som udvikler og dommer lagt stor vægt på breddedommerne i kreds 2, fremhæver dommerudvalgsformand i kreds 2, Erik Dalbro Møller.

Som ligadommer kommer Lars Hansen til at danne fast makkerpar med Klaus Andersen fra JHF’s kreds 4.