Ægteparret Haastrup dømt: Begge skal betale bøder for skrotbiler

AGGERSUND:Både Henriette Haastrup og Kenneth Haastrup er blevet dømt til at betale 30.000 kroner i bøde for at have overtrådt både Planloven og Byggeloven med deres skrotbilsvirksomhed, som de har drevet fra forskellige adresser i Aggersund. Det oplyser anklager i sagen Peter Møller Nielsen fra Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Det har Retten i Aalborg i dag afgjort i dommen i sagen mod de to. Udover bøderne på 30.000 kroner til dem hver, så er de også blevet dømt til at betale månedlige tvangsbøder, indtil forholdene på ejendommene er blev gjort lovlige og de har efterkommet de påbud, som Vesthimmerlands Kommune har givet dem.

Det drejer sig for Henriette Haastrups vedkommende om en tvangsbøde på 10.000 kroner om måneden, for Kenneth Haastrups vedkommende på 8000 kroner om måneden.

Dermed valgte dommeren i al væsentlighed at følge anklagemyndighedens påstand om straf, idet påstanden om både til dem begge lød på "bøder på ikke under 30.000 kroner" med månedlige tvangsbøder til dem begge på "ikke under 10.000 kroner".

Med dommen giver Retten i Aalborg Vesthimmerlands Kommune medhold i, at de påbud efter Planloven, som kommunen har givet ægteparret, var helt i orden. Fordi den virksomhed som blev drevet fra de forskellige adresser, var en af sådan ændret anvendelse af ejendommen, at det ville kræve en tilladelse fra kommunen - en tilladelse, der aldrig er blevet ansøgt om.

For så vidt Byggeloven kan essensen af dommen koges ned til, at Retten i Aalborg også giver kommunen medhold i, at de to ejendomme tog sig rædselsfuldt ud og skæmmede bybilledet, hvorfor påbuddene om at rydde op også var helt på deres plads.

Dommen kommer efter den omstridte brugtvognshandler fra Aggersund og hans hustru for to uger siden sad på anklagebænken i retten i Aalborg - anklaget for en stribe lovovertrædelser.

Parret måtte en tur i retten, efter Vesthimmerlands Kommune adskillige gange har påbudt familien at rydde op og fjerne blandt andet ikke-indregistrerede biler, skrot, træ og skrammel fra familiens grunde i byen.

De påbud er ikke blevet efterkommet, og derfor rejste anklagemyndigheden sag om en en række tilfælde af overtrædelse af plan- og byggeloven.

Kold bagi

Kenneth Haastrup siger til Nordjyske, at han - sommervarmen i Aggersund til trods - er "helt kold bagi".

- Ved du hvad, det tager vi bare helt stille og roligt, og i samråd med min advokat Jan Poulsen fra Aalestrup er det på forhånd besluttet, at dommen bliver anket til Landsretten, hvis den skulle gå os imod. Jeg tror, de i Landsretten er bedre til både at læse og skrive, end de er i byretten, lød det fra Kenneth Haastrup til Nordjyske efter domsafsigelsen.

Årelangt roderi

Sagen er foreløbig kulmination på mange års ballade om massivt roderi på familiens grunde i Aggersund - roderi, der har stået på i over 20 år og har ført til strid mellem byens øvrige indbyggere og brugtvognshandleren.

Roderiet har givet Kenneth Haastrup adskillige tidligere domme på samvittigheden - hvilket dog ikke indtil nu har ført til, at der er blevet ryddet op. Tværtimod.

Politi og kommunen ryddede i marts Haastrups ejendom på Ullerupvej for 32 biler.

Så sent som i marts i år mistede Vesthimmerlands Kommune igen tålmodigheden og iværksatte endnu en aktion hos Haastrup, hvor kommunen ryddede en grund på Ullerupvej.

Her blev ca. 30 skrotbiler samt store mængder affaldstræ kørt væk ved en såkaldt selvhjælpsaktion.

Den aktion alene kostede i første omgang borgerne i Vesthimmerlands Kommune i nærheden af 95.000 kr. til mandskab, materiel, bortskaffelse af affald samt juridisk rådgivning.

Efterfølgende sendte kommunen en regning på 78.000 kr. til Kenneth Haastrups hustru. Hun ejer nemlig grunden på Ullerupvej, ligesom hun har købt flere andre grunde af sin mand.

Regningen på de 78.000 kr. har Haastrup ikke betalt.

Haastrups ejendom blev i marts ryddet med hjælp fra politiet.

I retten forklarede Kenneth Haastrups hustru, at hun intet har at gøre med aktiviteterne på ejendommene. Det er hendes mands biler, og hun ejer bare ejendommene.

Torn i øjet

Kenneth Haastrups roderi har betydet adskillige borgermøder i byen i bestræbelserne på at komme roderiet til livs, og senest har Haastrup forhandlet med Vesthimmerlands Kommune om overtagelse af hans og hustruens mange ejendomme i Aggersund.

I den forbindelse har Kenneth Haastrup beskyldt kommunen for at løbe fra et tilbud på ejendommene på 2.560.000 kr. Kommunen trak - ifølge Haastrup - sit tilbud og ville pludselig kun give 2.280.000 kr.

Familien Haastrup fik en regning på 78.000 kr. efter aktionen i marts.

- Hvis kommunen står ved sit tilbud om de 2.560.000 kr. for hele skidtet, så flytter vi. Det lover jeg. Og vi flytter gerne helt ud af kommunen, for vi gider ikke mere bøvl, siger Kenneth Haastrup, som undrer sig over, at kommunen lige har købt et nabohus, der stod til salg for 270.000 kr.

Kenneth Haastrup. Arkivfoto

- Det har de vel gjort for, at jeg ikke skulle købe det. Men hvis de havde brugt de penge på at overholde deres tilbud til os og købe vores ejendomme, så havde det hele jo været løst, siger Haastrup.