Ældrerådsvalg fik et boost i Vesthimmerland

AARS: - Den her måde at afholde valg, det er den helt rigtige.

Sådan lød det fra næstformanden i Ældrerådet i Vesthimmerland, Hans Jørgen Lau Jeppesen, da han i aftes kunne konstatere, at stemmeprocenten ved ældrerådsvalget på stemmestedet i Aars havnede i omegnen af 70. Ved tidligere valg har stemmerprocenten var under 50. Forskellen fra tidligere valg til ældrerådet var, at man i Vesthimmerland denne gang havde fremmødevalg, hvor der tidligere var afstemning pr. brev. Det gjorde forskellen.

- Jeg håber, at vi i fremtiden kan få lov at afholde valg til ældrerådet samtidig med kommunalvalget, siger han.