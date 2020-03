Opsætning af æresport skabte uro i sommerhusområde

HVALPSUND:Søndag morgen fik Nordjyllands Politi en anmeldelse fra en årvågen sommerhusejer på Spættevej ved Hvalpsund om, at to biler kørte rundt i området med slukkede lygter.

Lidt senere kom der en bil mere, som også slukkede lygterne.

Nordjyllands Politi sendte hurtigt en patrulje til stedet.

Det viste sig - heldigvis - at der ikke var et indbrud under opsejling, i stedet skulle personerne til at opsætte en æresport til ære for nogle sommerhusbeboere.

Om det var en æresport til et kobber-, sølv eller guldbryllup melder historien ikke noget om ...