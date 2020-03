Aflyser stafet for Livet 2020 i Aars

AARS:- Det er brandærgerligt, men der er ingen vej uden om: Ligesom mange andre arrangører må vi aflyse Stafet for Livet i Aars Lystanlæg 13.-14. juni 2020 på grund af coronavirussen.

Sådan lyder det nu fra formanden for arrangementet, Pernille Haurum, Aars.

- Vore mange frivillige var allerede i omdrejninger for at planlægge dette års stafet til fordel for forskning og bekæmpelse af kræft, fortsætter Pernille Haurum.

- Der ligger et stort arbejde i et sådant arrangement, som normalt trækker omkring 1000 deltagere, men det er klart, at vi – ligesom mange andre arrangører – må tage vore forholdsregler over for den smittefarlige coronavirus. I dette tilfælde ved at aflyse Stafet for Livet 2020.

Planlægningsarbejdet i forbindelse med dette års Stafet for Livet omfatter en række elementer, f.eks. taler, underholdning, natbanko, tombola, gudstjeneste, børnestafet og maraton.

- Takket være ualmindelig god opbakning fra lokalsamfundet (sponsorater m.v.) og mange timers arbejde fra Stafettens frivillige er det lykkedes at finde en god form for Stafet for Livet i Vesthimmerland i Aars Lystanlæg. Nu er vi nødt til at springe 2020-stafetten over, men det er vor agt at komme stærkt igen næste år, slutter Pernille Haurum.