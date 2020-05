Aggersundbroens ene spor spærres i halvanden uge

AGGERSUND:Aggersundbroens fortorv skal have ny kunststofbelægning, og i den forbindelse spærres broen hver dag fra 9 til 21 i perioden 18. til 28. maj. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Trafikken vil blive styret af en midlertidig lysregulering, og den midlertidige fribredde for passage af broen vil være 4 meter, lyder det.

Arbejdet er en forsættelse af arbejdet fra 2019, hvor der blev gennemført betonreparationer på brodækket, og det skal sikre, at broen har tilstrækkelig holdbarhed til at være funktionsdygtig i de kommende årtier.

Afpærringen sker af sikkerhedsgrunde for entreprenørens arbejdere. Når trafikken afvikles i et spor med lysregulering, minimeres risikoen for påkørsler og farlige situationer.

I forbindelse med arbejdet vil brovagtpersonalet have mulighed for at gennemføre en manuel betjening af lysreguleringen. Der vil blandt andet være mulighed for at etablere rødt lys i begge køreretninger i forbindelse med passage af udrykningskøretøjer og i forbindelse med broklap-åbninger. Bilisterne opfordres derfor til at respektere lysreguleringen under alle forhold.