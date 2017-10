Airbagtyve på spil i Aars

AARS: To autoforhandlere i Aars mødte fredag ind til en kedelig overraskelse. Mellem torsdag eftermiddag og fredag morgen havde ubudne gæster aflagt besøg.

Hos Auto Aars på Industrivej gik det ud over fire Suzuki personbiler. Her løb en eller flere gerningsmænd med airbags og selestrammere. Også Peugeot-forhandler Klaus Buus på Messevej kunne fredag morgen konstatere, at der var forsvundet både airbags, instrumentbord og viskeblade fra seks forskellige personbiler i butikken.