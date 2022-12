Alarm fra villaejer: Skorstenen rummede andet en julemanden

LØGSTØR:En villaejer på Øster Ørbæksvej i udkanten af Løgstør måtte fredag eftermiddag trykke 112, da der lige pludselig viste sig at være noget langt mere alvorligt end en julemand i husets skorsten.

Manden opdagede, at der pludselig var mere ild i skorstenen, end det var meningen, og derfor blev det nødvendigt at tilkalde Nordjyllands Beredskab. Det skete kl. 14.20.

- Ilden havde spredt sig ud i etageadskillelsen. Vi er så godt som færdige med slukningen, men vi er lige ved at skære hul i etageadskillelsen for at være helt sikre på, at alt er slukket, oplyser indsatsleder Thomas Bach Sørensen.

Han tilføjer, at skorstenen er ødelagt, og at huset i hvert fald indtil videre ikke kan opvarmes, da den var forbundet til husets eneste varmekilde.