Alle er enige om budgettet i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Alle 27 byrådspolitikere i Vesthimmerlands Kommune har torsdag aften vedtaget budgettet for år 2018.

Partierne Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre og løsgængerne Kirsten Moesgaard og Annette Vahlgreen står alle bag aftalen og ansvaret for den samlede kommunale økonomi.

At alle 27 byrådspolitikere er enige om budgettet til næste år og med i forliget omkring budgettet, glæder borgmesteren i Vesthimmerlands Kommune, Knud Kristensen (Kons.).

- I budget 2018 har vi ikke store udfordringer med besparelser, så det medvirker selvfølgelig til, at forhandlingerne forløb på en konstruktiv måde, siger Knud Kristensen, der finder det værd at fremhæve, at det er et budget i balance samt at der er et anlægsbudget på 94 millioner kroner og et forholdsvist uændret serviceniveau som han udtrykker det.

Fredag kl. 10 er der pressemøde omkring budgetforliget.