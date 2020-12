ERTEBØLLE:Mandag umiddelbart efter kl. 22 er der indløbet alarm om en trafikulykke i krydset Løgstørvej og Eldrupsigevej tæt ved Ertebølle.

Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi oplyser, at det fra ulykkesstedet oplyses, at en person er kommet alvorligt til skade og at tre personer er fastklemt.

Der er desuden rekvireret en lægehelikopter til stedet, fortæller han.

Opdateres