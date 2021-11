Analyse: Vil du have et bud på, hvordan valget går i Vesthimmerland? Så kig med her !

VESTHIMMERLAND:Fem stemmeslugere fra 2017 er væk. Hvor ryger deres stemmer hen, når de ikke genopstiller til kommunalvalget på tirsdag?

Det bliver det helt centrale spørgsmål ved tirsdagens kommunalvalg i Vesthimmerland. Her skal tusindvis af stemmer finde nye ejermænd.

De tre socialdemokrater Per Jensen, Palle Jensen samt Uffe Bro er ikke på stemmesedlen denne gang. Det er den helt store stemmesluger, konservative Knud Kristensen, samt DFs Brian Christensen heller ikke.

De fem trak tilsammen 5.578 stemmer af de i alt 21.181 afgivne stemmer i 2017.

Det er altså mere end 25 procent af stemmerne i Vesthimmerland fra dengang, som skal finde andre steder hen på tirsdag.

Hev flere ind

I 2017 fik Knud Kristensen 3345 personlige stemmer, Palle Jensen 1037, Uffe Bro 342 og Per Jensen 369, mens Brian Christensen fik 485 stemmer.

Der er ikke mindst spænding om Knud Kristensens enorme stemmebunke.

Hvor mange af de stemmer kan de konservative holde fast på? For det var ikke nødvendigvis alle stemmerne til Knud Kristensen i 2017, der var ”konservative stemmer”. Der var også det, man kan kalde ”Knud Kristensen-stemmer” til den populære daværende borgmester.

Partiets nye, unge spidskandidat Signe Nøhr har i valgkampen skullet forsøge at løfte arven efter Knud Kristensen. Hun lægger ikke skjul på, at hun satser på status quo, hvilket vil betyde, at partiet kan fortsætte med syv mandater i byrådet.

Signe Nøhr, spidskandidat for de konservative i Vesthimmerland, har en tung arv at løfte efter Knud Kristensen.

Det bliver nok svært - og det vil i givet fald være en kæmpe bedrift, hvis det lykkes for Signe Nøhr og hendes tropper at løfte den opgave lige så godt som for fire år siden.

Venstre

Meget tyder på, at Venstre igen står til at blive det største parti i byrådet. Partiet har i dag otte mandater.

Alt andet end en pæn fremgang - måske på et par mandater eller tre - vil da også være en fiasko for spidskandidat og borgmester Per Bach Laursen, der tilbage i 2017 fik 1563 personlige stemmer.

Han har nemlig nu haft fire år i borgmesterstolen - og partiet kan nu nyde godt af borgmestereffekten.

Der er kommet noget kendis-effekt på kontoen, og samtidig har Per Bach i sine fire regerings-år været forskånet for alarmerende skandalesager.

Den sag, der har været sværest at tackle for partiet og borgmesteren, var en sag om placering af turistkontor.

Den kan sikkert godt komme til at koste nogle stemmer på hjemmebanen omkring Løgstør - men giver måske omvendt nogle stemmer i Aars, der fik turistkontoret i stedet for Løgstør....

Hvorom alting er: Per Bach Laursen må betegnes som favorit til at fortsætte i borgmesterstolen.

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet har fået ny spidskandidat efter rutinerede Palle Jensen, som ikke genopstiller.

Asger Andersen er socialdemokraternes bud på borgmesterkandidat. Han har i den forløbne periode været kulturudvalgsformand, men den post kaster ikke store bunker medieomtale af sig.

Har Asger Andersen den fornødne kendis-effekt?

Asger Andersen, ny spidskandidat for Socialdemokratiet i Vesthimmerland. Han er afdelingsleder på Erhvervsskolerne i Aars og har i den forløbne byrådsperiode været kulturudvalgsformand.

Og kommer partiet i Vesthimmerland til at mærke til statsminister Mette Frederiksens sms-bøvl, når vælgerne skal sætte kryds?

Det er spørgsmål socialdemokratiske partisoldater i Vesthimmerland grubler over op til valget, når man snakker med dem på to-mandshånd, hvor det ærligt lyder, at de vil være ovenud lykkelige, hvis partiet holder status quo og beholder syv mandater i byrådet. Det kan godt gå hen og blive en meget svær opgave.

SF

Og hvad med SF?

Ja, man kan i hvert fald sige, at hvis der er en spidskandidat, som forstår at bruge de sociale medier, så hiver SFs Theresa Berg Andersen guldmedaljen blandt kandidater i Vesthimmerland.

Hun har været her, der og allevegne - på Facebook.

Når det kommer til synlighed på de sociale medier, så henter SFs Theresa Berg Andersen guldmedalje i Vesthimmerland.

Theresa Berg Andersen fik ved valget i 2017 tredjeflest stemmer i Vesthimmerland - kun overgået af Knud Kristensen og Per Bach Laursen.

Kan hun gentage kunststykket tirsdag - og kan partiet beholde to mandater?

Det kan SF nok godt.

Theresa Berg Andersen har på forhånd sagt, at hun bliver mere end lykkelig, hvis det lykkes af få tre SF-mandater ind. Det vil i givet fald være en bedrift. Men ikke umulig.

Hvorom alting er: Theresa Berg Andersen mangler ikke kendis-effekt...

Ude på sidelinjen

På sidelinjen står en række mindre lister og partier.

I det nuværende byråd har Dansk Folkeparti to medlemmer og VesthimmerlandsListen et medlem.

Dansk Folkepartis spidskandidat fra sidste valg, Brian Christensen, genopstiller som nævnt ikke.

Posten som spidskandidat har Liselotte Jensen overtaget, og hun og partiet kommer til at kæmpe en hård kamp for plads i byrådet igen. Denne gang er der flere partier, som bejler til vælgerne på den fløj i forhold til 2017. Nye Borgerlige og Fremskridtspartiet er kommet på banen i Vesthimmerland. De var der ikke for fire år siden.

Liselotte Jensen er spidskandidat på DF. Hun har haft en hård valgkamp - hun brækkede armen, da hun skulle hænge valgplakater op og fik bagefter corona.

VesthimmerlandsListen

Kirsten Moesgaard fra VesthimmerlandsListen kunne godt stå til et genvalg - og dermed beholde listens ene mandat i byrådet.

Kirsten Moesgaard, spidskandidat for VesthimmerlandsListen, står stærkt i Farsø.

I hvert fald står hun meget stærkt på hjemegnen omkring Farsø.

De har ikke sæde i dag

Og hvad så med de radikale, Kristendemokraterne og Enhedslisten, der også stiller op i Vesthimmerland. Kan de klemme sig ind i byrådet?

Ingen af de tre partier har i dag sæde i det 27 mand store byråd.

Det gælder for alle tre partier, at de virkelig kommer til at skulle rebe sejl for at komme ind. Enhedslisten og de radikale har indgået teknisk valgforbund.

Kan det måske skaffe et enkelt mandat?

Vi vover pelsen og siger ja - og tror det mandat går til de radikale.

Måske der bliver en plads til de radikales Gitte Lopdrup på grund af teknisk valgforbund med Enhedslisten.

Drømmescenariet for Per

Meget tyder på forhånd på, at det bliver Per Bach Laursen, som kommer til at sidde for enden ved forhandlingsbordet på valgnatten i bestræbelserne på at for en konstitueringsaftale på plads - og få fordelt de attraktive formandsposter.

For fire år siden fik han DF, VesthimmerlandsListen, SF og S med i ind i en konstitueringsaftale på valgnatten.

V-K plejer at stå sammen på valgnatten, men det gjorde de ikke i Vesthimmerland for fire år siden, hvor en sag om Knud Kristensens inhabilitet gjorde, at de konservative som de eneste blev holdt udenfor konstitueringen.

Der er ingen tvivl om, at Per Bach Laursen for bordenden denne gang vil gøre meget for at få alle partier med i en konstitueringsaftale. Og alle vil da også gerne med ind og have indflydelse, men internt i Venstre-gruppen vil han også blive presset af de Venstrefolk, som bliver valgt ind. For de vil også have poster og indflydelse.

Under alle omstændigheder er der bare at ønske alle i Vesthimmerland god valgdag på tirsdag.