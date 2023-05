Anders købte den sidste bus af tv-kendis - nu kører den på jomfrutur med snaps!

LØGSTØR:Ud på jomfrutur i mageligt tempo med snaps i glasset ...

Alkohol og køretur lyder umiddelbart som en rigtig dårlig cocktail.

Det er ikke desto mindre tilfældet, når en gammel veteranbus fra 1953 lørdag 27. maj triller på jomfrutur fra Limfjordsmuseet i Løgstør med kurs mod Aalborg.

Men lovens lange arm - og alle andre for den sags skyld - kan tage det roligt: chaufføren har lovet at holde sig ædru.

Til gengæld kan buspassagererne se frem til at få serveret herrestore kryddersnaps på jomfruturen, der denne dag går til Skudehavnen i Aalborg.

Her holder træskibssamlingen sit årlige pinsestævne.

Snapseri

De liflige dråber kommer fra det snapseri på museet, hvor frivillige fortæller om historiske emner akkompagneret af fødevareoplevelser baseret på lokale råvarer og smagsoplevelser på kryddersnapse.

Limfjordsmuseet i Løgstør købte sidste efterår den gamle Bedford hos Læborg Auto. Foto: Martél Andersen

Limfjordsmuseet i Løgstør, der er et statsanerkendt museum, købte sidste efterår den gamle Bedford - den eneste tilbageværende bus af sin art i Danmark.

Den blev hentet på Sjælland via den tv-kendte forhandler af veteranbiler, Læborg Auto.

Indehaveren af Læborg Auto, Søren Sørensen, har været med i DR-programmerne Skattejægerne.

Tvind købte de fleste

- Der var godt nok en hel del af dem i sin tid, men de blev købt op af Den Rejsende Højskole i Tvind, der brugte bilerne på ture til fjernøsten. Her strandede de i f.eks. Afghanistan, og derfor er det den eneste tilbageværende af sin art i Danmark, fortæller museumsdirektør Anders Bloksgaard, som betalte 230.000 kr. for bussen.

Limfjordsmuseet bus kører til Aalborg på jomfrutur. Foto: Martél Andersen

For museet, der beskæftiger sig med gamle træskibe, er det helt oplagt at henlægge bus-jomfruturen til Skudehavnen i den nordjyske hovedstad, hvor gamle træskibe fra nær og fjerne mødes til pinsestævne.

Anders Bloksgaard ser frem til jomfruturen.

Vi har længe set frem til at få den gamle bus ud på landevejene, efter vinterens vejsalt nu er vasket væk - og hvad er mere oplagt at køre til end det store træskibstræf Anders Bloksgaard

- Vi har længe set frem til at få den gamle bus ud på landevejene, efter vinterens vejsalt nu er vasket væk - og hvad er mere oplagt at køre til end det store træskibstræf, siger han.

Over på Kirstine

I Aalborg bliver bussens gæster 27. maj gelejdet over i museets skib, jagten Kirstine, som denne dag ligger til kaj i Skudehavnen. Her står museets snapsambassadører klar med "snaps og haps".

Bedford-bussen er den eneste tilbageværende bus af sin art i Danmark. Foto: Martél Andersen

- Vi får tre-fire forskellige haps med lokale råvarer, som bliver akkompagneret af et tilsvarende antal snaps lavet på urter og bær, der vokser langs Frederik den Syvendes Kanal i Løgstør, fortæller Anders Bloksgaard, der gør opmærksom på, at hvis man synes, at det bliver for meget med fire snaps, så er det altså altid mulighed for et alkoholfrit alternativ i form af saft lavet på de selvsamme lokale urter og bær.

Når snaps og urter er gledet ned, holder skipper et kort foredrag om skibet Kirstine, museets arbejde med at formidle den maritime kulturarv samt hvilke planer museet har for fremtiden.

Efterfølgende er der tid til at gå en tur på havnen for at se de øvrige skibe og opleve, hvad arrangementet i Aalborg ellers har at byde på, inden veteranbussen triller tilbage til Løgstør.

Limfjordsmusset i Løgstør har købt en gammel Bedford hos Læborg Auto - og vil køre museumsgæster rundt Løgstør 14. oktober 2022. Foto: Martél Andersen

Mange ture

Jomfruturen er for museets medlemmer, men i løbet af de kommende måneder bliver der rig mulighed for alle andre til at prøve en tur i den gamle Bedford.

- Vi lægger an til en række arrangementer i den kommende sæson. Vi har en ambition om at styrke formidlingen af Limfjordens natur- og kulturarv ude i Limfjordslandet. Altså udvikle museet således, at kulturbrugere og naturinteresserede ikke kun kommer på museet, men hvor museet også kommer til brugerne.

- Det kunne være nogle aftenture med guide, hvor vi fortæller historien omkring Limfjorden - det kunne f.eks. være en tur til vikingeborgen Aggersborg, siger Anders Bloksgaard.

Der bliver en række ture i denne sæson i den gamle bus. Foto: Martél Andersen

Museumsdirektøren glæder sig over, at det er lykkedes at få skabt et team med knap 10 frivillige omkring driften af bussen.

- Uden det hold til at tage sig af bussen og blandt andet stå for vedligeholdelsen ville sådan en satsning være helt umulig. Det ville vi ganske enkelt ikke kunne løfte økonomisk, siger han.