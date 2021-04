Anholdelse af 17-årige René Larsen udviklede sig voldsomt: Betjent kørt på skadestuen efter slag

NIBE:Nordjyllands Politi anholdt lørdag aften omkring klokken 20.30 den 17-årige René Larsen, der er stukket af fra en institution i Mou, hvor han er anbragt. Anholdelsen fandt sted i Nibe. Det oplyser vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi.

Men anholdelsen udviklede sig voldsomt, da den 17-årige dreng og hans forældre modsatte sig, at drengen skulle hentes og bringes tilbage til institutionen, som Vesthimmerlands Kommune ønsker. En kvindelig betjent blev ramt af et kraftigt slag i nakken og måtte køres til skadestuen for behandling og kontrol for hjernerystelse.

- I alt blev der anholdt tre personer, den 17-årige og hans forældre, siger Bent Højgaard.

Alle tre er sigtet for vold mod polititjenestemand i funktion, men om sigtelsen vil blive opretholdt mod dem alle tre, det er endnu ikke afgjort lørdag aften. Det var ifølge vagtchefen den 17-åriges far, der slog betjenten, men drengens og morens rolle i sagen har politiet ikke fuldt overblik over lørdag aften.

- Det ved vi ikke med sikkerhed endnu - vi er ved at danne os et overblik og få redet trådene ud, siger Bent Højgaard.

Hvordan den kvindelige betjent blev slået, kan vagtchefen ikke oplyse, men hun var ikke den eneste betjent, der kom til skade, siger Bent Højgaard - en anden betjent blev bidt i hånden.

Om nogen af de tre skal fremstilles i et grundlovsforhør bliver der først taget stilling til søndag morgen.