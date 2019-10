Anholdt med jagtgevær: Slap for strengeste straf

AARS:En 28-årig mand blev mandag dømt fem måneders fængsel for våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder efter våbenloven. Af de fem måneders fængsel blev de 50 dage gjort ubetinget, mens resten er en betinget fængselsstraf med vilkår om samfundstjeneste, oplyser anklager Stine Eriksen fra Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 28-årige blev anholdt på en adresse i Aars om aftenen 9. august i år, hvor han var i besiddelse af et jagtgevær, hvor det ene løb var ladt med en patron. Derudover fandt man også 23 patroner hos ham.

Han var tiltalt efter Straffelovens paragraf 192a, der handler om ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, og som giver mindst to års fængsel, hvis man bliver dømt. Men retten fandt altså ikke, at der forelå særligt skærpende omstændigheder, og dømte efter den langt mildere paragraf i Våbenloven.

Den dømte modtog dommen.