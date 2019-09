Anmeldte 20-årig for vold: Så fik de tæv i byen

AARS:En 20-årig mand med bopæl i Himmerland blev natten til lørdag anholdt i Aars.

Den unge mand var i byen, da han ud for diskoteket Crazy Daisy i Himmerlandsgade fik øje på to unge mænd, som tidligere har anmeldt den 20-årige for vold.

- Han giver dem nogle knytnæveslag i ansigtet, fortæller vagtchef Mogens Hougesen, Nordjyllands Politi.

Den 20-årige mand blev anholdt klokken 03.15, og politiets jurister skal nu vurdere, om der er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.