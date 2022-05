Søvnig odder tog lang middagslur under Annes bil: - Til sidst fik vi den vækket

LØGSTØR:- Den odder må altså have et helt usædvanligt godt sovehjerte...

28-årige Anne Mikkelsen fra Løgstør smiler og griner, når hun tænker tilbage på en helt speciel og kæmpe dyreoplevelse.

Den fik hun mandag lige over middag, da hun skulle hjem fra arbejde.

Her lå en odder og sov midt på vejen, da hun kom kørende hjem efter af have været på job som lærervikar.

Det fik den 28-årige kvindelige bilist til at standse lige foran odderen - for at andre ikke skulle køre ind i det sovende dyr. Med det resultat at odderen blot kravlede ind under bilen for at sove videre.

- Gud nej, tænkte jeg - den skal bare ikke køres over, så jeg satte mig i græsset og tænkte lidt over, hvad jeg skulle gøre, mens jeg kiggede på odderen, der lå der og sov den skønneste middagslur. Det var jo også midt på dagen, griner Anne Mikkelsen, der besluttede at ringe til Dyrenes Beskyttelses vagttelefon på 1812.

Herfra blev de to frivillige sendt ud for at tage bestik af den usædvanlige situation.

Odderen listede - til sidst - af.... Privatfoto

- På det tidspunkt havde odderen bare snorket under bilen i næsten to timer, men sammen fik vi tre forsigtig skubbet bilen væk, fortæller Anne Mikkelsen.

Det resulterede i, at odderen blot kravlede ind under bilen igen for at sove videre.

- Men til sidst fik vi den da vækket. Den gabte lidt, kløede sig under hagen med et bagben, kikkede rundt for til sidst at rejse sig op og gå.

- Den luntede stille ind på en græsplæne, tissede ved et hus - for derefter at gå ind i skoven, fortæller Anne Mikkelsen, der selv undrer sig over, at det sovende dyr var så fast besluttet på at få en middagslur.

- Jeg tror, at den måske var blevet jagtet af en kat - og var blevet træt, siger hun.

Spektakulær

Torben Pihl, der er områdeformand for Dyrenes Beskyttelse i Nordjylland, har også det store smil på læben efter episoden, hvor organisationens to frivillige fik sig den spektakulære oplevelse.

- Det er helt usædvanligt. Vi har snakket med vores dyrlæge, for det kan jo være dyret måske har det dårligt. Men da dyrlægen hørte beretningen om, hvordan odderen blot kløede sig lidt under hagen efter at være blevet vækket - og den bagefter luntede videre, ja, så er vurderingen, at det er et sundt og rask dyr.

- Vi går ud fra, at det er selvkørende, som Torben Pihl udtrykker det.

Pladsen under Anne Mikkelsens bil er åbenbart et fortrinligt sted at sove til middag. Privatfoto

Han understreger, at der ikke er altid er en fornuftig forklaring på dyrs adfærd.

Ligesom der heller ikke er med menneskers...

- Der er både vandløb og sø i nærheden af stedet, så vi tror, alt er godt for odderen, men Anne Mikkelsen bor ret tæt på, og hun har lovet at holde øje med, om der kommer mere usædvanlig adfærd fra et af naturens spændende dyr, siger Torben Pihl.

Anne Mikkelsen er glad for, at hun var på vej hjem fra arbejde - og ikke på vej til arbejde.

- Det havde været lidt svært at sige til skolelederen: - Jeg kommer ikke på arbejde i dag, chef - der ligger en odder og sover under min bil...