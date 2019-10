Arkitekterne bag en overdækning af Kimbrertorvet i Aars er fundet: Sådan ser vinderforslaget ud

Efter mere end tre års forberedelser er det nu offentligt, at JAJA Architects kommer til at udforme en overdækning af Kimbrertorvet i Aars.

Torvet er blandt andet kendt for at lægge kulisse til Per Kirkebys kunstværk Muren. Netop dette kunstværk har været grunden til, at overdækningen har mødt stor kritik blandt lokalbefolkningen, da man har været bange for, at den ville ødelægge udsynet til Per Kirkebys kunst.

Derfor er forslaget også nøje gennemarbejdet med fokus på at være mindst muligt i vejen for Muren.

”Tanken er at holde en tilpas, respektfuld afstand til Kirkebys værk og samtidig give borgerne i Aars mulighed for at mødes på byens centrale torv hele året. Pavillonen bliver et socialt samlingspunkt og et sted, der binder byen bedre sammen. Det svævende tag kommer til at definere torvet og dets eksisterende funktioner og kvaliteter tydeligere,” fortæller Jan Tanaka, der er arkitekt og partner i JAJA Architects i en pressemeddelelse.

Også projektets initiativtagere lover, at kunstværket ikke kommer til at lide under overdækningen.

”Jeg kan garantere, at vores projekt opføres i stor respekt for Per Kirkebys værk, som jo er helt unikt og kendt på verdensplan. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at udsynet til muren opretholdes, hvilket jo også er tilfældet i det valgte design”, udtaler Jørgen Kristensen i en pressemeddelelse. Han er næstformand i Aars Bogerforening og én af hovedkræfterne bag projektet.

Projektets udforming

Udformningen af pavillonens tag sikrer gode solforhold ude på torvet, mens ovenlyset giver et behageligt lys indenfor. Illustration: JAJA Architects.

Overdækningen, som lige nu går under navnet Kimbrerpavillonen, skal bygges som en trækonstruktion med tagbeklædning i tegl.

Derudover vil der blive indbygget et system af vejrbestandige gardiner, der kan rulles ned ved behov. Det vil altså gøre det muligt at afskærme pladsen på regnfulde eller blæsende dage.