Asger vil skubbe Venstre af borgmester-tronen

VESTHIMMERLAND:Med halvandet år til næste valg har socialdemokraterne nu fundet det ansigt, man helst ser får borgmesterkæden om halsen.

Ansigtet sidder på Asger Andersen, som med knap 20 års erfaring i byrådet stiller med en masse erfaring i rygsækken.

Valget var ikke uventet for kender af vesthimmerlandsk lokalpolitik, og efter en rundspørge blandt medlemmerne var Asger Andersens navn da også det eneste, der stod tilbage som førsteudfordrer til Venstre-borgmester Per Bach Laursen.

Stor erfaring

Den uddannede smed fra Vegger er i øjeblikket formand for byrådets kultur- og fritidsudvalg. Til daglig leder han Praktikcenter Aars for Erhvervsskolerne i byen, og her har den 57-årige familiefar opbygget en bred erfaring med virksomheder i en stor cirkel omkring kimbrerbyen.

Asger Andersen er ikke typen, der sådan render af pladsen. Han har arbejdet 34 år på erhvervsskolerne i Aars, hvor han blev faglærer som 23-årig. I 2014 kom ind i den store institutions ledergruppe.

Politisk har han også vist sig vedholdende. Byråd har han siddet i siden han blev valgt ind i den daværende Aars Kommune i 1998. Dog afbrudt af en enkelt periode, hvor små marginaler ikke sikrede genvalg.

Ydmyg over tillid

Gennem årene har han blandt andet siddet i byrådenes økonomi-, social-, arbejdsmarkeds-, skole- og kulturudvalg og kender altså store dele af forvaltningen og det politiske spil.

- Jeg er ydmyg over for den tillid, som Socialdemokratiet i Vesthimmerland har vist mig, og jeg kan garantere en målrettet og energisk indsats for at markere den socialdemokratiske linje. Vi skal videreføre og styrke det langsigtede og brede samarbejde i den kommende byrådsperiode, lyder beskeden fra den nybagte kandidat.

Asger Andersen afløser Palle Jensen, der har været partiets kandidat ved de sidste tre valg. Det udløste ikke den eftertragtede borgmesterpost, men til gengæld stor indflydelse i byrådet, hvor Palle Jensen har ry for at være en klog taktiker.

Palle Jensen har valgt ikke at genopstille.

- Heldigvis er Asger ikke bleg for at tage udfordringen op, og jeg er sikker på, at vi i Asger har et godt og stærkt bud på, at få mandatfordelingen i byrådet tippet endnu mere over til vores fordel, siger Herdis Brix.

Munter og saglig

Asger Andersen er kendt for at være en både saglig, munter og slagfærdig mand, der kan sætte liv i selv den almindeligste tale. Her vil man ofte se ham i røde bukser, der liver op på omgivelserne. Hjertet banker især for uddannelse, kultur og velfærd i Vesthimmerland.

- Kæden er ikke stærkere end det svageste led og i den sammenhæng er velfærd for børn og ældre en socialdemokratisk grundværdi. Jeg glæder mig til at fortsætte de gode takter og arbejde stenhårdt for et godt, stærkt og samlet Vesthimmerland, slutter Asger Andersen.

Det næste kommunalvalg finder sted den 16. november 2021.