- Jeg er da bare så fløjtende ligeglad

AGGERSUND: - Jeg har Vesthimmerlands Kommune i min hule hånd. De har lige været på uanmeldt besøg - og der er bare ikke en skid at komme efter. Jeg kan sgu´ ikke fatte, at kommunen ikke snart kan sige til sig selv - og Aggersund-borgerne - at jeg overholder spillereglerne.

Sådan lyder det fra den omstridte autoforhandler Kenneth Haastrup fra Aggersund, efter en af byens beboere, Thomas Skriver, som omtalt i NORDJYSKE Medier, har tænkt sig at sætte Kenneth Haastrup på dagsordenen, når Aggersund Borgerforening torsdag i den kommende uge har generalforsamling.

Her har tre af Vesthimmerlands Kommunes prominente politikere - med borgmester Per Bach Laursen (V) i spidsen - nemlig sagt ja til at dukke op for at give deres besyv med omkring byens udvikling.

Thomas Skriver er af den opfattelse, at Kenneth Haastrups skrot og skrotbiler i gader og stræder i byen hænger uløseligt sammen med byens fremtid.

Den opfattelse har Kenneth Haastrup - måske ikke så overraskende - ikke.

- Det er lovligt

- Hør lige her. Jeg driver en lovlig autovirksomhed, og det kan da godt være, at jeg har nogle ting, der fylder lidt. Jeg skifter langt over 1500 dæk om året. Kunderne kommer langvejs fra - de har regnet den ud. De gider da ikke betale det tredobbelte hos Toyota.

- Min virksomhed er som andre virksomheder - de fylder også lidt. Jeg har lige været på havnen i Løgstør, der flyder med containere.

- Du kan godt skrive, at jeg ikke har tænkt mig at flytte andre steder hen, siger Kenneth Haastrup, som understreger, at det ikke hjælper det mindste, at Aggersundborgerne stiller sig på bagbenene i forhold til ham og hans autohandel.

- Jamen, jeg kan da ikke være mere ligeglad. Jeg har for øvrigt tilbudt Thomas Skriver at købe hans hus.

- De 3-400.000 kr. kan jeg såmænd nok finde, siger autoforhandleren, som slår fast, at Vesthimmerlands Kommune nok havde gjort kort proces med hans virksomhed, hvis den havde været ulovlig.

- Tror du så, jeg havde fået lov at være her, spørger han.

- Kommunen bruger millioner på at jagte mig. De skulle hellere bruge pengene på at rette op på de skæve fortove i Aggersund. Folk går jo og brækker benene, siger han.

Måtte rydde op

Sidste år brugte Vesthimmerlands Kommune flere dage på at rydde op på en parkeringsplads ved den tidligere sparekasse i Aggersund, som Kenneth Haastrup havde fyldt op.

- Der var jo en eller anden idiot fra kommunen, som mente, at det var affald. Men det meste var brændbart træ. Masser af godt træ gik til spilde på den måde, lyder det fra en ærgerlig Kenneth Haastrup.

Flere domme

Autoforhandleren fra Aggersund har gennem årene modtaget adskillige miljødomme og blandt andet fået forbud mod at drive virksomhed som autoophugger.

- Nu er alt, som det skal være. Det kan godt være, at jeg trækker ting lige til grænsen. Sådan er jeg.

- Men, hallo, det kan da også godt være, at du sniger dig op lige til fartgrænsen, når du kører hjem fra NORDJYSKEs redaktion, lyder det fra Kenneth Haastrup.

Han er ikke medlem af borgerforeningen i Aggersund - og har derfor ikke tænkt sig at møde op til generalforsamlingen torsdag 19. april.

