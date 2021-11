Bagedyst-deltager mindes stadig de grønne Kaj-kager fra Peders Bageri i Aars

Storsmilende Sarah Moore-Simonsen, som en stor del af landets tv-seere lærte at holde af, inden en eksplosiv granatkage blev hendes endeligt i dette års udgave af Den Store Bagedyst, bor i dag i Holte nord for København.

Hun elsker Sjælland, sit job som IT-konsulent hos NNIT-Group og ikke mindst dagligdagen med sine to sønner; Vilbert på 3 år og Julius på 7 år.

Men hun elsker også det fundament og aftryk, som opvæksten og ungdomsårene i det himmerlandske har sat på hende, og i mange år var hendes ubetingede yndlingskage faktisk en grøn Kaj-kage fra Peders Bageri i Aars....

Kun positive minder

Sarah er født på Rigshospitalet i København og tilbragte sine første leveår på Amager, men da Sarah var fire år, flyttede familien til Brande, inden turen et par år senere gik videre til Aars, og derfra til Strandby ved Farsø.

8., 9. og 10. klasse tilbragte Sarah på to forskellige efterskoler i Mariager, inden turen gik tilbage til Aars og Vesthimmerlands Gymnasium, hvor hun i 2009 blev student.

Sarah gik også til klaver, trommer, sang og kor hos Farsø Musikskole, hvor hun bl. a. var med til at synge for Dronningen i forbindelse med indvielsen af Dronning Ingrid Hallerne i Farsø.

Hun gik også til søspejder ved Sjørup sø og Øjesø, og til spejder i Strandby.

- Jeg har kun positive minder og tager rigtig meget dejligt med fra min opvækst i Himmerland: Det at leve i mindre lokalsamfund, at have mennesker omkring sig, at holde øje med hinanden på den gode måde, og det at sætte pris på naturen. Min ældste søn går eksempelvis også til spejder i dag, fortæller Sarah, der husker tiden på Vesthimmerlands Gymnasium som god, men også krævende.

- Jeg brugte rigtig megen tid på skole og lektier. Jeg fik gode karakterer, men det var ikke fordi, tingene kom let til mig. Jeg skulle knokle for det, og jeg tror først, det var i 3.G, jeg begyndte at deltage i fester, fortæller Sarah, der allerede dengang udviklede et særligt forhold til kager.

- Næsten hver eneste dag i de tre år, jeg gik på gymnasiet, var jeg i frokostpausen omkring Peders Bageri i Aars for at købe en Kaj-kage. Dem elskede jeg bare, så det er godt nok blevet til mange, lyder det fra Sarah med et smil.

Sarah elsker at lave kager til sine drenge - her har Julius fået en flodheste-kage til sin fødselsdag. Privatfoto

En god oplevelse

Sarah mødte sin eksmand og børnenes far, og sammen flyttede de til Sjælland, hvor det i en periode var med Økosamfundet Dyssekilde i Nordsjælland som base.

- Her kunne jeg mærke noget af det nære, som jeg kendte til fra min egen opvækst i Vesthimmerland. At man var tæt på hinanden. Det var et dejligt sted, og det var også her, at jeg under min anden barsel for alvor begyndte at interessere mig for at bage.

- Jeg elskede bare at prøve nye ting og eksperimentere, og jeg delte lystigt ud af kagerne til de øvrige beboere i Dyssekilde. Her blev jeg opfordret til at melde mig til Den Store Bagedyst, hvilket jeg synes, lød sjovt og udfordrerne.

- Jeg var til casting allerede til sidste års bagedyst, men jeg snublede på målstregen. Det lykkedes dog til dette års bagedyst, og det har været en fantastisk god oplevelse at være med, fortæller Sarah.

Her har Sarah og Julius lavet chokolade, som i øvrigt er Sarahs favorit-ingrediens i kager. Foto: Privat

”Du stresser mig Sarah!”

Har du set Den Store Bagedyst, vil du sikkert kunne bekræfte, at Sarah fra første program har været lig med masser af smil, bageglæde og dejlige, flotte kager. Men det store konkurrencemenneske er hun måske ikke.

Mens de andre deltagere løb stressede rundt i teltet og øjensynligt var under et gevaldigt tidspres, så lignede Sarah først og fremmest en, der hyggede sig med at bage. En strategi, som måske alligevel endte med at blive årsagen til at hun måtte forlade programmet.

- De andre deltagere sagde ofte til mig, at jeg stressede dem, fordi jeg var så afslappet. Og ja, jeg er bestemt ikke konkurrencemenneske.

- Jeg elsker bare at hygge mig med at bage. Det skal være sjovt, og det er det måske ikke under tidspres, så derfor var det nok også et passende tidspunkt, jeg forlod programmet.

- Men det var en supergod oplevelse, også selvom det var hårdt, mens det stod på. Tv-optagelserne foregår jo ved Clausholm Slot ved Randers, så med bopæl i Holte, børn og logistik var det hårdt i hverdagen, fortæller Sarah, der nu i stedet glæder venner, familie og ikke mindst sine drenge med sit bagværk.

- Jeg har lavet et par bryllupskager for nogle venner, bager ofte til kollegaerne på arbejdet og så elsker mine drenge heldigvis også mine fantasifulde kager, hvor der særligt til deres fødselsdage kommer nogle meget kreative bestillinger.

- Da Vilbert fyldte tre år, bestilte han en gravko-kage, og da Julius fyldte syv år, lød bestillingen på en flodheste-kage, fortæller Sarah, der ikke ønsker at bruge sin deltagelse i Tv-programmet til at gå reality-, blogger- eller influencer-vejen, som man ellers har set andre deltagere gøre.

- Jeg elsker simpelthen bare at bage, og det var derfor, at jeg var med i programmet. Længere er den ikke, slutter Sarah Moore-Simonsen med det velkendte, dejlige smil, der til fulde understreger hendes ord.